Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

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Контрнаступательные операции ВСУ, ракетный обстрел Киева, последствия взрыва Каховской плотины, помощь НАТО Украине, куда пропал Делимханов. Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Начало трансляции в 13.00
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