Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

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Обстрелы Киева в Международный день защиты детей: есть жертвы. Бумеранг войны на примере Шебекино. Первые официальные дипломатические контакты Киева с белорусской оппозицией. Зеленский в Молдове. Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.00

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