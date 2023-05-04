Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

aA
В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля взорвались 2 беспилотника. Россия сразу же обвинила Украину, трактуя это как попытку покушения на Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского официально заявил, что они к этому не причастны. Кто стоит за этой атакой и какова ее цель: символический сигнал к началу украинского наступления или инсценировка российских спецслужб с целью еще большей мобилизации своих граждан?

Обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии (1)

Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным...

Эфир Delfi: что скрывается за этим термином "рашизм"?

После 24 февраля 2022 года среди определений идеологии...

Эфир Delfi c Константином Эггертом: планы Кремля и страны Балтии, Умань, война и дипломатия

ночью произошел очередной кровавый эпизод войны -...

Эфир Delfi: демография, экономика и политика - справится ли Литва без мигрантов?

В последнее время в Литве эксперты и политики обращают...

Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым и Валерием Ковалевским: россияне и белорусы за границей - уроки

Сейм Литвы отклонил президентское вето на закон о...

Эфир Delfi: пропаганда и журналистика, свобода слова, ответственность и наказание

В начале апреля в Риге стартовала серия судебных...

Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко

В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II...

TOP новостей

Elektroninės cigaretės Elektroninės cigaretės

Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет

Парламент Литвы намерен полностью запретить продажу...

Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля...

Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории

В столице Литвы постоянно меняют новые тротуары или...

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает,...