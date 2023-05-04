Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского официально заявил, что они к этому не причастны. Кто стоит за этой атакой и какова ее цель: символический сигнал к началу украинского наступления или инсценировка российских спецслужб с целью еще большей мобилизации своих граждан?

Обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.00