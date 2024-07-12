2024.07.12 12:47

Эфир Delfi - с саммита: как Украине вступить в НАТО, усталость от Байдена и угрозы Восточному флангу

 
ru.DELFI.lt

Ситуация на фронте остается тупиковой, а в НАТО нет единства относительно решений по Украине. 75-й юбилейный саммит в Вашингтоне запомнился не только сообщениями по усилению ПРО в Польше и размещением дальнобойного оружия в ФРГ, но и предсаммитной борьбой за слово в декларации „необратимый“ путь Украины по вступлению в НАТО, против членства которой сейчас выступают США и Германия.

Глядя на тяжелую ситуацию в Украине в обстрелами, Польша рассматривала вариант перехвата ракет в западной части Украины, но во время саммита сказала, что этого не будет без решения НАТО, с отсылкой на протест Белого Дома. Великобритания разрешила Украине бить своими ракетами по территории РФ, но уже и это оспаривают.

Об усталости союзников от ограничений Байдена, о том, при каком сценарии Украина сможет вступить в НАТО, учитывая территориальный реалии, и слышит ли западная часть НАТО голос Восточного фланга - говорим с экспертом по безопасности в полей саммита НАТО Ганной Шелест.

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