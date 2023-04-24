aA
В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II "Конференция беларусов мира". С одним из ее участников, руководителем Народного антикризисного управления, представителем Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти Павлом Латушко в студии Delfi мы подводим ее итоги.

Говорим также о вероятности выдачи международного ордера на арест Лукашенко, стратегии демократических сил по освобождению политзаключенных и действенные санкциях в отношении режима.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...

Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится...

Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

Глава Государственной инспекции по литовскому языку...

Эфир Delfi c Игорем Яковенко: 25 лет за правду, усиление репрессий в РФ перед наступлением Украины

Московский городской суд 17 апреля приговорил...

Эфир Delfi: как спасти депортированных украинских детей?

По данным Центра национального сопротивления россияне...

TOP новостей

В литовских магазинах предлагают открыть специальный отдел: на случай, если Путину что-нибудь стрельнет в голову

Литовским магазинам и торговым центрам стоит...

Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко

В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II...

Синоптик представил долгосрочный прогноз: в конце апреля ждет неприятный сюрприз  не будет тепла и в начале мая

Профессор Гинтаутас Станкунавичюс рассказал, какая...

В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

В Кудымкарском районе Пермского края снесли памятник...

В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы

Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но...