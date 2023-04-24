Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко

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В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II "Конференция беларусов мира". С одним из ее участников, руководителем Народного антикризисного управления, представителем Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти Павлом Латушко в студии Delfi мы подводим ее итоги.