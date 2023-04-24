aA
В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II "Конференция беларусов мира". С одним из ее участников, руководителем Народного антикризисного управления, представителем Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти Павлом Латушко в студии Delfi мы подводим ее итоги.
Говорим также о вероятности выдачи международного ордера на арест Лукашенко, стратегии демократических сил по освобождению политзаключенных и действенные санкциях в отношении режима.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Kasmet sukčiai iš žmonių išvilioja milijonus: neapdairūs gyventojai patys krenta į apgavikų rankas ekspertai dalinasi, kokios dažniausios schemos
TOP новостей
В литовских магазинах предлагают открыть специальный отдел: на случай, если Путину что-нибудь стрельнет в голову
Литовским магазинам и торговым центрам стоит...
Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко
В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II...
Синоптик представил долгосрочный прогноз: в конце апреля ждет неприятный сюрприз не будет тепла и в начале мая
Профессор Гинтаутас Станкунавичюс рассказал, какая...
В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам
В Кудымкарском районе Пермского края снесли памятник...
В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы
Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но...