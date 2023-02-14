aA
После выпуска новостей - интервью с гендиректором канадской компании “Roshel”, которая производит бронемашины, Романом Шимоновым.
После полномасштабного российского вторжения в Украину она увеличила производство в разы. 8 таких машин “Senator” закупило и отправило в Украину правительство Канады. Но в общей сложности украинцам служат уже более двух сотен таких машин. Что это за машины, как они показывают себя на поле боя - смотрите в нашем выпуске.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается
В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров....
Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator, воюющих в Украине
После выпуска новостей - интервью с гендиректором...
ГСРЭ: с марта тариф общественного энергоснабжения будет наполовину ниже
Государственный cовет по регулированию энергетики...
"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю
Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это...
Аналитик: Кремль теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке
“Россия теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке, а...