Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator, воюющих в Украине

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После выпуска новостей - интервью с гендиректором канадской компании “Roshel”, которая производит бронемашины, Романом Шимоновым.

После полномасштабного российского вторжения в Украину она увеличила производство в разы. 8 таких машин “Senator” закупило и отправило в Украину правительство Канады. Но в общей сложности украинцам служат уже более двух сотен таких машин. Что это за машины, как они показывают себя на поле боя - смотрите в нашем выпуске.

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