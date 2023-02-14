Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator, воюющих в Украине

После полномасштабного российского вторжения в Украину она увеличила производство в разы. 8 таких машин “Senator” закупило и отправило в Украину правительство Канады. Но в общей сложности украинцам служат уже более двух сотен таких машин. Что это за машины, как они показывают себя на поле боя - смотрите в нашем выпуске.