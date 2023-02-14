Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator для украинских военных

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После выпуска новостей - интервью с гендиректором канадской компании "Roshel", которая производит бронемашины, Романом Шимоновым.
После полномасштабного российского вторжения в Украину она увеличила производство в разы. 8 таких машин “Senator” закупило и отправило в Украину правительство Канады. Но в общей сложности украинцам служат уже более двух сотен таких машин. Что это за машины, как они показывают себя на поле боя - смотрите в нашем выпуске.
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