aA
После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским реакцию на ядерные угрозы России США и других стран, напряженную ситуацию между Китаем и Тайванем, санкции Японии против России.

Начало трансляции в 13.00.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi — итоги недели с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада

Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе...

Эфир Delfi с украинским журналистом Юрием Бутусовым: мобилизация, референдумы и ядерный шантаж

В сегодняшнем эфире после выпуска новостей поговорим с...

Эфир Delfi: интервью с бывшим разведчиком-нелегалом — прошлое Путина и методы КГБ

Сразу после выпуска новостей интервью с Сергеем...

Манипуляция: за проступки по отношению к государству в Беларуси можно лишать гражданства

Белорусская провластная телеведущая Влада Карницкая...

Эфир Delfi: похороны Елизаветы II, пост Аллы Пугачевой и закрытие границы для россиян

Завершилась продолжавшаяся несколько дней церемония...

Эфир Delfi: cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Специальный гость эфира Delfi – cоветник главы Офиса...

TOP новостей

Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?

"Под двойным прессингом - и режима Лукашенко , и России -...

Эфир Delfi с послом Украины в Японии: реакция США на ядерные угрозы России, Китай и Тайвань

После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в...

Глава Центробанка: прогноз экономики Литвы ухудшится

Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус...

Аналитик: компенсация на всю потребляемую электроэнергию не способствовала бы измнению привычек людей

Компенсации, направленные на снижение выросших цена на...

Представители перевозчиков: санкции РФ повлияют на небольшие компании

Поскольку Россия намерена с 1 октября ввести ответные...