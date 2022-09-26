aA
После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским реакцию на ядерные угрозы России США и других стран, напряженную ситуацию между Китаем и Тайванем, санкции Японии против России.
Начало трансляции в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?
"Под двойным прессингом - и режима Лукашенко , и России -...
Эфир Delfi с послом Украины в Японии: реакция США на ядерные угрозы России, Китай и Тайвань
После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в...
Глава Центробанка: прогноз экономики Литвы ухудшится
Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус...
Аналитик: компенсация на всю потребляемую электроэнергию не способствовала бы измнению привычек людей
Компенсации, направленные на снижение выросших цена на...
Представители перевозчиков: санкции РФ повлияют на небольшие компании
Поскольку Россия намерена с 1 октября ввести ответные...