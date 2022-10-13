Эфир Delfi с послом Украины в Минске и активисткой Анастасией Шевченко

В столице Литвы состоится презентация фильма по мотивам ее истории Анастасии Шевченко, снятого американской кинокомпанией Paramount Pictures.
Российская активистка столкнулась с серьезными последствиями за высказывания против своего правительства. Она провела под домашним арестом два года и стала первым лицом, признанным российским судом виновным в "организации деятельности нежелательной организации" за работу с движением "Открытая Россия". За время домашнего ареста она потеряла свою дочь. Amnesty International объявила ее "узницей совести".
Сейчас Анастасия вместе с семьей находится в Вильнюсе и пришла к нам в студию.
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