Эфир Delfi с политологом Евгеном Магдой: валдайский Путин, Люблинская четвёрка, ракетный террор РФ

В Вильнюсе проходит форум "Люблинская четверка", в котором участвуют министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, представители демократических сил Беларуси, а также эксперты из Украины. С одним из его участников, директором Института мировой политики Евгеном Магдой, в студии Delfi обсуждаем будущее стран "Люблинской четверки" после войны и их нынешние взаимоотношения, роль Литвы в урегулировании зернового спора Литвы и Польши, очередные мифы Путина на Валдае, ракетный террор России в Харькове и области, в результате которого погибли более 50 человек.