Эфир Delfi с политологом Евгеном Магдой: союзники Украины, споры, реформы и военная помощь

В последнее время в публичной плоскости появилось немало споров и недопониманий между Украиной и ее союзниками. Зерновой спор с Польшей, скандал в парламенте Канады во время визита Зеленского, перечень реформ от США как условие для дальнейшего оказания военной помощи. В чем причина интенсификации подобных новостей? Приведет ли это к уменьшению предоставляемой Украине помощи? Эти и другие темы обсуждаем с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.