Эфир Delfi с политологами Олесей Яхно и Александром Морозовым: два года войны - какие уроки выучить?

Два года войны. С какими настроениями и в каком состоянии к этой отметке подходят Украина, Россия и мир? Какие уроки нам следует выучить? Была ли возможность сократить этот срок и обеспечить победу Украины меньшей кровью? Действительно ли Запад готов помогать до конца? Произойдет ли трансформация архитектуры международной безопасности? Что ждет Украину и Россию после войны?