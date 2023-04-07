Эфир Delfi с политобозревателем Витаутасом Бруверисом: Украина, наступление, президент, компартия

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Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели подводим с политическим обозревателем, главным редактором новостного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом, который на днях вернулся из поездки по Украине.

Обсуждаем: подготовка к наступлению ВСУ, президент Литвы и компартия, литовский язык и украинские беженцы, УПЦ.

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