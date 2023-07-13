Эфир Delfi с политиком, чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым

Украина так и не получила приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе. Однако союзники предоставили очередные пакеты помощи с новыми видами вооружения. Президент Владимир Зеленский оценил результаты заседания как хорошие, но не идеальные. О значении саммита НАТО для Украины, России и для архитектуры международной безопасности в студии Delfi говорим с политиком, сооснователем Форума свободной России, 13-ым чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.