Эфир Delfi с Подоляком: Корейское оружие и подрядчики США в Украине. Стоила ли игра РФ с КНДР свеч?

В Брюсселе стартует саммит лидеров Евросоюза, на котором, как ожидается, будет президент Украины Владимир Зеленский и подпишет документ о гарантиях безопасности с ЕС. В то же время, в НАТО продолжают обсуждать, как заручиться военной поддержкой для Украины на годы. Каких гарантий ожидает сама Украина и что ей обеспечат "натовские" 40 млрд евро в год?



КНДР может отправить свои инженерные войска на оккупированные Россией территории. Отправит ли в ответ Южная Корея военную помощь Украине, и станет ли у Запада на одну красную линию меньше?



Нападения в Дагестане в минувшие выходные - чем это угрожает российским властям, почему они не определились с виновными и “не нашли украинский след”?