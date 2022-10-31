Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом

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31 октября в Сейме Литовской Республики проходит дискуссия “Переосмысление России. Какие уроки война с Украиной преподносит нам в отношении России? Последствия для будущей политики Запада” (Rethinking Russia. Which lessons does the war against Ukraine teach us about Russia? Consequences for the West‘s future policies.), в рамках которой обсуждается эффективность санкций, дальнейшее давление на Россию, архитектура безопасности НАТО и последствия войны в Украине. Участие в дискуссии принимает и известный немецкий политолог Андреас Умланд.
С ним поговорим о последних новостях с фронта, Валдайской речи Путина и других важных событиях последних дней.
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