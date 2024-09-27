Эфир Delfi с Михаилом Самусем: ситуация в Угледаре, путинский шантаж, Торопец - арсеналу конец, США

Критическая ситуация в Угледаре: какова вероятность потери города и что происходит на других направлениях? Курская область: придет ли на смену маневренной позиционная война? Уничтожение российского ракетного арсенала в Торопце: как это скажется на ходе боевых действий? „Сармат“ взорвался на старте: эффективен ли путинский ядерный шантаж при невзлетающих ракетах? Новый пакет помощи США: дальнобойные авиабомбы без разрешения бить вглубь России.