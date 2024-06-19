Эфир Delfi с Михаилом Самусем: Путин в Северной Корее, боеприпасы, что происходит на фронтах?

Владимир Путин находится с визитом в Северной Корее. Практически ни у кого нет сомнений, что российский лидер отправился просить боеприпасы. За все время полномасштабного вторжения, по разным оценкам, Пхеньян уже поставил России около 5 млн боеприпасов. Чем еще Ким может помочь Путину? Что происходит на фронтах после разрешения Украине бить по территории России? Способны ли россияне на еще одну попытку наступления подобно Харьковской?