2024.05.14 13:02

Эфир Delfi с Михаилом Самусем: наступление России, стратегия Кремля и отставка министра обороны РФ

 
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С пятницы российские войска начали наступление в Харьковской области. Под угрозой находится город Волчанск, но захвату самого Харькова угрозы нет, отмечают эксперты. В то же время глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью газете New York Times отметил, что в ближайшее время российские войска могут начать новое наступление в Сумской области. Все это происходит на фоне смены министра обороны РФ - на смену Сергею Шойгу был назначен Андрей Белоусов.

Ситуацию на фронте и стратегический замысел российского командования обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало трансляции в 13.30

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