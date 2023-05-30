Эфир Delfi с Михаилом Самусем: атаки дронов на Москву и Киев, сроки выдвижения украинских войск

Тем временем Киев подвергается российским обстрелам и атакам беспилотников уже не первую ночь подряд. За последние сутки было выпущено более 20 БПЛА. Известно об 1 погибшем и нескольких раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.
Противостояние дронов в преддверии украинского наступления, возможные направления удара ВСУ, самые горячие участки фронта и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.
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