Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: "защита" Приднестровья, Макрон и НАТО, "ракетные" угрозы Путина

Приднестровье ищет защиты от Молдовы: каков будет ответ Москвы? Послание Путина: с каким месседжем выйдет диктатор к своей номенклатуре? Размышления Макрона об отправке войск НАТО в Украину: что имел в виду президент Франции и почему другие западные лидеры бросились его опровергать? Ядерное оружие в ответ на вторжение Китая: воспринимает ли Россия Поднебесную угрозой? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.