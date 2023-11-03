Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Залужный о войне, Арестович о выборах, Дагестан, кто убедил Орбана?

Зеленский и Залужный на страницах Time и The Economist: как отделить факты от интерпретаций? Арестович предлагает мирные переговоры с Россией: чем обоснованы президентские амбиции экс-советника офиса президента Украины? Еврейские погромы в Дагестане: локальные беспорядки или предвестник гражданской войны? Фицо и Орбан поддержали помощь ЕС Украине: какие аргументы убедили главных украиноскептиков Европы? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.