Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: вызовы 2024, вывоз детей к Лукашенко, Кремль-шатун, Польша и КПП

Угрозы новой эскалации на Балканах и "Майдан 3" в Украине: к чему приведут попытки Кремля раскачать ситуацию в других странах? Байден-Си и Зеленский-Кэмерон: саммари встреч недели. Отразится ли на Украине победа ХАМАС в информационной войне? К польским дальнобойщикам могут присоединиться словацкие: каковы последствия блокировки КПП для Украины? Причастен к вывозу украинских детей, но не под санкциями: почему Украина осторожничает с Лукашенко? Ребус от The Economist: с какими вызовами столкнется мир в следующем году и причем тут Трамп? Об этом и многом другом говорим с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.