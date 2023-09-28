Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: удары по высшим офицерам РФ, Atacms, призраки Кадырова и Соколова

Охота за армейским командованием РФ: за неделю Украина отчиталась об уничтожении ряда высших офицеров. После удара по штабу Черноморского флота РФ США заявили о намерении передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: дальше больше? Призраки Кадырова и Соколова: что в реальности с главой Чечни и командующим ЧФ РФ, "похороненными" украинской разведкой? Возвращение "Вагнера" на поле боя: долго ли еще будет играть их музыка? Террористическая Россия стремится в члены Совета по правам человека ООН: есть ли шансы на успех? Об этом и многом другом говорим с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.