Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: трампист в Палате и помощь Украине, Израиль и ООН, Макрон, ХАМАС

Спикером Палаты представителей США избран сторонник Трампа: есть ли угрозы для украинской помощи? Демарш Индии: что значат слова главы Генштаба о снижении геополитического влияния России? Станет ли Израиль "холодным душем" для ООН? Макрон предложил бороться с ХАМАС также, как с ИГИЛ: дождемся ли похожих слов о России? На смену ядерному - шантаж космическими ракетами: как воспринимать безумные идеи Рогозина? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.