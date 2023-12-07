Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: смерть Кивы, БАМ и Луганск, Сенат США и помощь Украине

Кива, БАМ, Луганск: станут ли диверсионно-партизанские операции на оккупированных территориях и в России трендом зимы? Сенат США провалил голосование по помощи Украине и Израилю: что дальше? От Зеленского к Тейлор Свифт: о какой симптоматике говорит выбор журнала Time? Однодневное турне Путина: в чем интерес ОАЭ и Саудовской Аравии? Об этом и многом другом говорим с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.