Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: шансы Трампа, китайский вояж Кулебы и венгерский ультиматум

Выборы в США: сведены ли шансы Трампа к минимуму заменой в команде демократов и так ли важна фамилия кандидата от Демпартии после снятия Байдена? Time советует Украине „пережить Трампа“: стоит ли доверять публикациям американских СМИ в разгар избирательной кампании? Китайский вояж Кулебы: возможно ли повлиять на позицию Пекина? Война нового типа и передовых технологий: стоит ли расценивать первое публичное выступление Залужного в качестве дипломата как прогноз на ближайшее будущее? Венгерский ультиматум Киеву: кто находится в позиции сильного после блокировки транзита российской нефти?