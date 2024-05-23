2024.05.23 13:19

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: российский финт ушами, бить или не бить, Зеленский и генералы, Иран

 
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Финт ушами: почему Россия удалила документ об одностороннем изменении границ в Балтийском море? И вашим, и нашим: прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС. Похороны Раиси: с чем связано отсутствие Путина в Тегеране и как это скажется на военной помощи Ирана России? Бить или не бить: одобрит ли США удары Украины по территории России? Зеленский не доволен генералами: какие проблемы вскрыло российское наступление в Харьковской области? Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.40

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