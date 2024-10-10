2024.10.10 13:20

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Рамштайн и саммит мира, Орбан и Фицо, бюджет Путина и помощь Запада

 
ru.DELFI.lt

Перенос Рамштайна и саммита мира: примет ли Байден перед уходом исторические решения? Орбан блокирует кредит Украине на 35 млрд, а Фицо - вступление страны в НАТО: какие механизмы давления есть у ЕС? Уступка территорий в обмен на вступление в НАТО: почему западная пресса продолжает продвигать эту формулу? Бюджет войны: Путин готов воевать еще как минимум 3 года, а готов ли Запад к долгосрочной поддержке? Годовщина 7 октября: почему с момента резни в Израиле антисемитизма стало больше? Хезболла готова к перемирию: возможен ли прочный мир с подобными режимами?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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