Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: ракеты и "выборы", риторика Макрона, Бундестаг, Шольц и "Таурус"

Бумеранг войны: непрекращающиеся атаки на Белгород и российские НПЗ. Ракеты "выборам" не помеха: несмотря на атаки, россиян зазывают на избирательные участки. Голосование под дулом автомата: откажет ли Запад Путину в легитимности? Бундестаг не согласовал отправку "Таурус" в Украину: почему Макрон готов ужесточать риторику, а Шольц нет? Кредит вместо безвозмездной помощи: как в Украине относятся к идее Джонсона? Об этом и многом другом говорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.