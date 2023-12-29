Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: ракетная атка РФ, ЧМ-флот идет ко дну, мобилизация, руины Марьинки

Итоги уходящего года в последнем выпуске Delfi-2023 подводим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Очередной российский корабль пошел ко дну: можно ли назвать 2023 годом "похорон»"Черноморского флота РФ? Руины Марьинки: единственный подарок Путина россиянам к новому году? Быть или не быть: не расколет ли мобилизация украинское общество в следующем году? Транзитом через Беларусь: что дает России новый маршрут вывоза украинских детей?