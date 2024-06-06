2024.06.06 13:29

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: путинский ПМЭФ и угрозы, Израиль и Украина отдаляются

 
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Шаг вперед, 2 назад: Байден может отправить войска на Тайвань, но против членства Украины в НАТО. ПМЭФ vs саммит мира: борьба за Глобальный Юг и новые угрозы Путина. Израиль и Украина отдаляются друг от друга: с чем связаны заявления Зеленского в адрес Израиля на форуме Шангри-Ла? Маховик запущен: в Грузии внесли пакет законопроектов о традиционных ценностях и против ЛГБТ. «Товарищ жеребец»: глава Буркина Фасо вручил Лаврову главную госнаграду.

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом.

Начало трансляции в 13:30.

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