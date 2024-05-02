2024.05.02 13:25

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: поворот Грузии на РФ? Столтенберг в Киеве, НАТО, Блинкен и Китай

 
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Поворот на Россию: с чем связана резкая антизападная риторика "Грузинской мечты"? Итоги поездки Блинкена в Китай: какую силу США могут показать "Поднебесной"? Неанонсированный визит Столтенберга в Киев: совпадут ли ожидания Киева и предложение НАТО на саммите в Вашингтоне? Левые XXI века: почему будущая политическая элита в ведущих западных вузах не гнушается антисемитских лозунгов?

Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.30

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