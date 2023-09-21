Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Польша, оружие, Украина, Кадыров и Путин, ООН и Зеленский

Польша больше не поставляет оружие в Украину и вооружается сама: что происходит между странами и есть ли конструктивный выход из затянувшегося спора? Военная операция длительностью в 1 день: поставлена ли точка в истории с Нагорным Карабахом и причем тут Россия с Турцией? Генеральная ассамблея ООН: ждать ли ракет ATACMS по итогам встречи Зеленского и Байдена?