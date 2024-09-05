Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: отставки в правительстве, ответит ли Монголия за прием Путина?

Массовые отставки в украинском правительстве: обычная ротация или тотальная перезагрузка? Красная „кровавая“ дорожка: вместо ареста Путина в Монголии встретили с почетом. Полтава, Львов, Харьков…: с чем связано российское осеннее обострение? „Российская территория нам не нужна, но Курщину будем удерживать бессрочно“: планируют ли ВСУ расширяться на территории России? В Беларуси начали сбивать „Шахеды“: может ли это привести к шороховатостям в отношениях Москвы и Минска?