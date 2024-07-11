Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: НАТО и Украина - необратимость бытия, когда ждать вступления?

Необратимый мост в НАТО: альянс с Украиной до конца, но о вступлении пока говорить рано. Приблизил ли юбилейный саммит снятие ограничений для Украины? Зеленский может встретиться с Байденом, а Орбан с Трампом: к чему приведут мирные потуги премьер-министра Венгрии? Украина хочет провести новый мирный саммит с участием России, а Путин - капитуляции Украины: как заставить отказаться Путина от ультиматума? Ни левым, ни правым: ожидает ли Францию парламентский паралич по итогам выборов?