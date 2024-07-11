2024.07.11 13:09

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: НАТО и Украина - необратимость бытия, когда ждать вступления?

 
ru.DELFI.lt

Необратимый мост в НАТО: альянс с Украиной до конца, но о вступлении пока говорить рано. Приблизил ли юбилейный саммит снятие ограничений для Украины? Зеленский может встретиться с Байденом, а Орбан с Трампом: к чему приведут мирные потуги премьер-министра Венгрии? Украина хочет провести новый мирный саммит с участием России, а Путин - капитуляции Украины: как заставить отказаться Путина от ультиматума? Ни левым, ни правым: ожидает ли Францию парламентский паралич по итогам выборов?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.40

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