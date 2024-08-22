Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Моди в Киеве, Ли Цян в Москве, Путин на коленях

Карт-бланш на дальнобойное оружие в обмен на выход из Курска: пойдет ли Украина на такую сделку? Моди в Киеве, Ли Цян в Москве и Минске: вносит ли Курск коррективы в программы визита представителей Индии и Китая? 2 недели ВСУ на Курщине: почему российская пропаганда не клепает фейки про „распятых мальчиков“? От Баку до Грозного: удастся ли Путину перебить Курск коленопреклонением в Беслане? Детектив „Северных потоков“: что не так с версией The Wall Street Journal о подрыве трубопроводов? С Римским статутом и без Московского Патриархата: Верховная Рада Украины приняла ряд важных законопроектов.