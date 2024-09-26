Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: кого пугает Путин, без мира и победы - как разрешить дилемму?

Новая ядерная доктрина Путина: готовит ли Россия атаки с территории Беларуси? Трамп и Джонсон не планируют встречаться с Зеленским: как Киев будет знакомить республиканского кандидата с планом победы? А Байден пока не склонен разрешать удары вглубь России: осуществим ли план в случае лишь частичной поддержки со стороны США? Берлинский квартет: чего ждать от встречи лидеров США, Германии, Франции и Британии в октябре? Иран никогда не одобрял российскую агрессию: с чем связано неожиданное заявление президента Пезешкиана? Россия не желает мира: а Запад не готов поддержать победу Украины: как разрешить эту дилемму?