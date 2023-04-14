Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: когда начнется украинское контрнаступление?

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На связи со студией Delfi — советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обсуждаем с ним корректировку планов контрнаступления в связи с утечкой документов Пентагона, депортацию и перевоспитание украинских детей, прогноза на войну от авторитетных западных изданий.

О том, сорвет ли украинское контрнаступление утечка информации из Пентагона, как это повлияет на отношения США с союзниками говорим со Стивеном Бланком, старшим научным сотрудником Евразийской программы Института внешнеполитических исследований.

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