Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Израиль, Украина, вооружение, Авдеевка, арест наводчиков

Рост эскалации в мире: связаны ли войны в Израиле и в Украине и как это повлияет на западную помощь? Зеленский посетил Бухарест и Брюссель: обещаны новые пакеты вооружения от союзников, не отличающиеся масштабностью. Попытки наступления оккупантов: что происходит в районе Авдеевки? Более полусотни погибших на совести своих: СБУ вычислила наводчиков удара по Грозе Харьковской области. Об этом и многом другом беседуем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.