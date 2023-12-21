Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: фронт зимой, оптимизм Блинкена, конференция Зеленского – итоги

Британская разведка описала ситуацию на фронте как "застой": кому более выгодна зимняя заморозка? "Путин уже проиграл в войне": на чем основан оптимизм Энтони Блинкена? Эстафету Орбана перенимает Эрдоган: главе Турции не по нраву приглашение Украины и Молдовы в ЕС. Итоги пресс-конференции Зеленского: ожидает ли Украину более массовая мобилизация? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.