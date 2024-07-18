Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: бойкот Венгрии, что ждать от Вэнса, планы Германии - помощь Украине

Европарламент за долгосрочную поддержку Украины: стоит ли рассматривать резолюцию как долгосрочный европейский вектор? Орбан как „красная тряпка“: не приведет ли бойкот Венгрии к параличу Совета ЕС? Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию: на очереди газ? Трамп определился с вице-президентом: так ли страшен Вэнс, как его „малюют“? Германия может вдвое сократить помощь Украине: есть ли у Киева план Б? Об этих темах более подробно говорим с советником главы Офиса президента Украины