Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: атака на Харьков, планы на мобилизацию, нападение Ирана на Израиль

 
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Харьков под огнем и без света: как живет город, подвергшийся очередной ночной атаке беспилотников? Разговоры о мобилизации: как Украина и Россия готовятся к летней кампании?. Удастся ли разрушить Керченский мост с третьей попытки? "У страха глаза велики": Захарова насчитала 1500 французских военных для отправки в Украину. Иран может напасть на Израиль: к каким последствиям приведет очередная эскалация в регионе?

Эти темы обсуждаем в сегодняшнем эфире с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Delfi
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