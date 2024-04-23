Эфир Delfi с мэром Вильнюсского района: граница, КПП, Беларусь, закон о нацменьшинствах, новшества

В эфире Delfi - мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Как сказывается на жителях самоуправления сокращение количества КПП на границе с Беларусью? Что думает мэр о представленном Минюстом законе о национальных меньшинствах? Кто из депутатов района оказался в центре внимания инициативы Андрюса Тапинаса Skaidrinam? Какие новшества удалось внедрить для жителей за прошедшее время? Эти и другие вопросы адресуем Роберту Духневичу в прямом эфире. Присоединяйтесь к разговору и пишите ваши вопросы в чат трансляции.