2024.10.01 13:03

Эфир Delfi с Марком Фейгиным: вторжение в Ливан, Невзлингейт, ликвидация Насраллы, стратегия Киева

 
Дмитрий Семенов
ru.DELFI.lt

Израильское вторжение в Ливан: какие последствия для Украины будет иметь очередная эскалация на Ближнем Востоке? Мишустин в Тегеране после ликвидации Насраллы: о чем договариваются 2 режима? Решения по плану Зеленского ожидают на Рамштайне: будет ли одобрена стратегия Киева? Идеальный посредник в переговорах: какие преимущества имеет Индия перед другими игроками? Старт осеннего призыва в России: скрытая или открытая мобилизация? Первое интервью Ходорковского после Невзлингейта: стала ли история с покушением на Волкова понятнее? Журналисты-расследователи заявляют об отравлении Навального: удивлены ли мы вновь раскрывшимся фактам?

Эти темы обсудим в сегодняшнем эфире с популярным блогером и юристом Марком Фейгиным.

Начало трансляции в 13.30

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