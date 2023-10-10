Эфир Delfi с Марком Фейгиным: война в Израиле и Украине, цели ХАМАС, кто помогает террористам?

ХАМАС заявил, что выполнил все цели и открыт к переговорам о перемирии. Тем временем количество жертв в Израиле в результате террористической атаки превысило 900 человек, в секторе Газа их число приближается к 700. Наблюдатели отмечают все больше сходств в действиях боевиков ХАМАС и российских оккупантов на территориях Израиля и Украины. Какие цели преследовал ХАМАС и кто стоит за их самой крупномасштабной атакой? Удастся ли таким образом отвлечь внимание мира от войны в Украине? Займет ли Израиль однозначную проукраинскую позицию? Об этом и многом другом говорим с юристом, популярным блогером Марком Фейгиным.