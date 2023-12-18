Эфир Delfi с Марком Фейгиным: ритуальный Путин, исчезновение Навального, прослушка у Залужного

Ритуал выдвижения Путина: каких сюрпризов ждать от диктатора после 17 марта? Встреча российской оппозиции с руководством ПАСЕ: будут ли признаны выборы Путина нелегитимными? Соратники Навального бьют тревогу: связано ли исчезновение заключенного политика с приближающимся днем голосования? Прослушка в кабинете Залужного: кто побеждает в войне спецслужб? Эти и другие темы обсудим с юристом и популярным блогером Марком Фейгиным.