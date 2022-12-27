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Начинаем неделю после Рождества с выпуска, гостем которого стал юрист, блогер, общественный деятель Марк Фейгин. Интервью смотрите после новостей. Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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