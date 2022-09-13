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Сразу после выпуска новостей — интервью с гостем студии блогером, журналистом и политологом Майклом Наки об успешном наступлении ВСУ и о том, к каким изменениям это может привести в России.

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