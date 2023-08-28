28 августа 2023 г. 13:22

Эфир Delfi с Лауринасом Кащюнасом: закроем ли границу, белорусы в Литве - кто кому угрожает?

 
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В Литве ситуацию с безопасностью на сегодняшний день характеризуют как напряженную. Об этом в течение прошлой недели говорил и президент Гитанас Науседа, и руководители профильных ведомств. Изменились ли угрозы для Литвы в связи с ликвидацией Евгения Пригожина и командиров ЧВК "Вагнера"? Какие дополнительные меры государство намеренно предпринять для своей защиты? Угрозы белорусам в Литве и угрозы от белорусов Литве: причем тут литвинизм?

Решатся ли Литва, Латвия и Польша на закрытие границы с Беларусью? Об этом и многом другом в студии Delfi говорим с главой комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.

Начало трансляции в 14.00

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