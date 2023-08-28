Эфир Delfi с Лауринасом Кащюнасом: закроем ли границу, белорусы в Литве - кто кому угрожает?

В Литве ситуацию с безопасностью на сегодняшний день характеризуют как напряженную. Об этом в течение прошлой недели говорил и президент Гитанас Науседа, и руководители профильных ведомств. Изменились ли угрозы для Литвы в связи с ликвидацией Евгения Пригожина и командиров ЧВК "Вагнера"? Какие дополнительные меры государство намеренно предпринять для своей защиты? Угрозы белорусам в Литве и угрозы от белорусов Литве: причем тут литвинизм?